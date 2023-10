LIVE – Stefanini-Burel, quarti di finale Wta Monastir 2023: RISULTATO IN DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Stefanini-Burel, incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA 250 di Monastir 2023 (cemento outdoor). La toscana, dopo aver prevalso in rimonta nei confronti della qualificata azzurra Camilla Rosatello, ha lasciato le briciole alla wild card polacca Katarzyna Kawa. Tra lei e la prima semifinale della carriera sul circuito maggiore c’è la top cento francese, reduce dalla battaglia di più di due ore e mezza di gioco vinta contro la wild card russa Erika Andreeva. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto.

La ventiduenne transalpina che partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Stefanini, tuttavia, vuole regalarsi un altro grande risultato in questa chiusura di stagione per cercare di avvicinare ancora di più la top cento. In palio c’è il penultimo atto, dove la vincitrice incontrerebbe una tra la nipponica Mai Hontama oppure la belga Elise Mertens, seconda forza del Jasmin Open. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Stefanini e Burel pianificate come quarto ed ultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 19.00 italiane (le 18.00 locali).

