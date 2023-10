Ceferin: “Il 95% dei tifosi ama il calcio, il restante 5% composto da idioti”

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, durante un dibattito alla Fiera del libro di Francoforte, si è espresso sulla vicenda relativa ai problemi generati da alcuni tifosi: “Il 95% dei tifosi sono persone che amano il calcio, ma c’è anche un altro 5% di idioti che abusano della grande attenzione riservata al calcio per mostrare le loro ideologie idiote. Abbiamo bisogno dell’aiuto dei governi”.

“Queste persone sono state tutte mandate in prigione dal governo. Forse è giunto il momento di reagire diversamente contro questi idioti. Nessuno ti chiede origini, religione, orientamento sessuale. In campo, se non hai talento e non sei abbastanza veloce, puoi essere il figlio del re: comunque non giochi”, ha aggiunto Ceferin.