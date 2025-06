L’arrivo di Igli Tare porta continue novità: dopo Max Allegri, il direttore sportivo albanese prova un grande colpo di mercato

Dall’arrivo del nuovo direttore sportivo Igli Tare, sono tante le cose che sono cambiate all’interno dell’ambiente Milan. Innanzitutto un nuovo progetto, un progetto innovativo e con spirito vittorioso che mira a riportare il Diavolo agli alti livelli a cui è abituato. Poi il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, che ritorna al Milan dopo ben 11 anni. E ancora il super colpo con Luka Modric, pronto ad atterrare in campo direttamente dal Real Madrid.

Insomma, per Igli Tare è sicuramente un inizio bomba quello che ha fatto con il Milan e chiaramente non è ancora finita. In collaborazione con il nuovo allenatore infatti, il ds albanese mira a costruire un nuovo Milan, un Milan che non si accontenta delle basse classifiche e che torna a far sognare i propri tifosi.

La progettualità di questo nuovo sistema infatti non si ferma qui e al centro di questa, l’idea acquisto di un bomber è sempre più concreta.

Super mossa per Allegri e Tare: il Milan punta tutto sul bomber della Serie A

Aria di novità a Milanello per il possibile arrivo di un nuovo centravanti. Il nuovo Milan di Tare e Allegri infatti punta tutto sulla ricostruzione della squadra, squadra che, come appurato, non ha raccolto molti frutti. Con l’avvicinarsi del mercato estivo sono diverse le idee che girano tra la dirigenza e diversi i nomi sui quali poter investire. Dopo il colpo Luka Modric, la società è infatti pronta a mantenere questo ritmo.

E secondo quanto riportato da Calciomercato.com si tratta proprio di Dusan Vlahovic. L’attaccante classe 2000′ è infatti arrivato ormai al quasi divorzio ufficiale con la Vecchia Signora e il Milan sembra essere sulle sue tracce. La presenza di Massimiliano Allegri ha aperto maggiormente la strada verso il serbo, molto apprezzato dal tecnico livornese nei tempi con la Juventus ed Igli Tare è sulla stessa linea d’onda di Allegri.

Uno dei nodi da sciogliere però, in caso di volontà da parte di entrambi i club, resta quello economico. Vlahovic percepisce infatti 12 milioni netti a stagione, spesa che il Milan non è probabilmente pronto ad affrontare. L’accordo che si sta valutando è quello di un contratto quinquennale da 7 milioni più bonus.