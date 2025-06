L’Italia rischia fortemente di arrivare seconda nel girone di qualificazione per la Coppa del Mondo: ecco i possibili avversari

L’Italia cade rovinosamente in quel di Oslo sotto i colpi di una Norvegia straripante. Netto 3-0 per gli uomini di Solbakken che già nel primo tempo avevano tramortito gli Azzurri con Sorloth, Nusa e Haaland. L’Italia non è poi riuscita a riprendersi, facendo il primo tiro in porta al 91esimo.

Ora la situazione si complica pesantemente anche se si tratta appena della prima gara giocata dagli Azzurri nelle qualificazioni verso i Mondiali. Questo perché la Norvegia ora ha messo il turbo e con 9 punti in 3 partite comanda sia la classifica che i discorsi relativi agli scontri diretti.

Italia ai playoff, possibili avversarie

Italia di nuovo ai playoff? Il quadro che si prospetta sembra proprio proiettare gli Azzurri verso un spareggio che ormai è simile ad una sentenza. Sia per i Mondiali del 2018 che quelli in Qatar nel 2022, l’Italia era uscita proprio ai playoff rispettivamente contro Svezia e Macedonia.

Ma chi affronterebbe l’Italia come ipotetica seconda? Una domanda a cui è impossibile rispondere ad oggi, se non ovviamente in maniera ipotetica. Di seguito, elenchiamo tutti i gironi per poi farci un’idea su chi possano essere le secondo forze dei raggruppamenti:

Gruppo A:

Germania

Slovacchia

Irlanda del Nord

Lussemburgo

Sulla carta, con la Germania prima, al secondo posto dovrebbe finirci la Slovacchia, superiore sulla carta a Irlanda del Nord e Lussemburgo.

Gruppo B:

Svezia

Svizzera

Slovenia

Kosovo

Difficilissimo pronosticare questo raggruppamento con la Svezia che probabilmente potrebbe spuntarla e con il duo Svizzera-Slovenia a battagliare per la seconda piazza.

Gruppo C:

Grecia

Scozia

Bielorussia

Danimarca

Dando la Danimarca come favorita, Grecia e sopratutto Scozia sono entrambe superiori alla Bielorussia e dovrebbe uscire da questa coppia il nome della seconda.

Gruppo D:

Francia

Islanda

Ucraina

Azerbaigian

Uno dei gironi sulla carta più “facili” da prevedere con la Francia prima e l’Ucraina seconda

Gruppo E:

Turchia

Spagna

Bulgaria

Georgia

Togliendo la Spagna che molto probabilmente dominerà questo girone, per il secondo posto potrebbe essere affare della Turchia

Gruppo F:

Portogallo

Armenia

Ungheria

Irlanda

Portogallo quasi sicuramente primo, l’Ungheria potrebbe avere la meglio sulle altre

Gruppo G:

Polonia

Finlandia

Lituania

Olanda

Malta

Gli Oranje non dovrebbero sudare troppo per arrivare primi con Polonia probabile secondi, insidiati dalla Finlandia

Gruppo H

Bosnia

Romania

Cipro

Austria

San Marino

Qui tuto può succedere: Austria e Romania leggermente favorite, seguite dalla Bosnia

Gruppo J:

Galles

Macedonia del Nord

Kazakistan

Belgio

Liechtenstein

Belgio probabile prima in scioltezza, seguita verosimilmente dal Galles

Gruppo K:

Inghilterra

Albania

Lettonia

Serbia

Andorra

A meno di sorprese di marca albanese, l’accoppiata in ordine dovrebbe essere Inghilterra-Serbia

Gruppo L:

Repubblica Ceca

Montenegro

Croazia

Far Oer

Gibilterra

I primi due posti dovrebbero essere blindati per Repubblica Ceca e Croazia, in attesa di capire l’ordine

Dunque facendo un pronostico, la possibile avversaria dell’Italia dovrebbe essere Slovacchia, Svezia/Svizzera/Slovenia, Scozia/Grecia, Ucraina, Turchia, Ungheria, Polonia/Finlandia, Austria/Romania, Galles, Serbia, Repubblica Ceca/Croazia