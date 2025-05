Massimiliano Allegri torna al Milan dopo undici anni: il tecnico livornese ha firmato un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Dire che l’ufficialità fosse nell’aria è usare un eufemismo, ma mancava solo quella: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Milan.

