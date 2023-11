Cagliari-Genoa, Ranieri: “Prova del nove per noi, vorrei non prendere gol”

Dopo le ultime due vittorie incredibili allo scadere del suo Cagliari, contro Udinese in Coppa Italia e Frosinone nel precedente impegno di campionato, con rimonta da uno svantaggio di tre gol contro quest’ultimi, Claudio Ranieri nella giornata di oggi ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Genoa.

Queste la parole del tecnico: “Contro il Genoa é la prova del nove. Affrontiamo una signora squadra, sarà una partita tosta. Voglio che non prendiamo gol, é difficile salvarsi prendendo gol ogni giornata. Sono contento di Petagna e Shomurodov, gli ho visti bene. L’abbondanza in rosa non è mai un problema. I problemi sono quando ci sono infortuni o quando qualche elemento non ha voglia di giocare. Sono italianista, non mi piace prendere gol. Ma se vinciamo prendendo gol sono contento lo stesso”. Sulla scelta dei genitori di Astori di assegnarli il premio Ussi Sardegna dedicato al difensore scomparso qualche anno fa ha dichiarato: “Non me lo aspettavo, é un piacere enorme”.