Milan-Udinese, Pioli oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

Il Milan deve dare un segnale per far capire che nella corsa scudetto ci sono anche i rossoneri. Il secondo tempo di Napoli ha fatto uscire tutte le ansie e le preoccupazioni che ruotano attorno alla squadra in questo periodo. Il test di sabato sera contro l’Udinese sarebbe l’occasione giusta per ripartire e per iniziare a riprendere il cammino, oltre che a preparare con un clima sereno la super sfida di Champions League contro il PSG a San Siro. Il tecnico rossonero Stefano Pioli alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 3 novembre alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, Milan TV e SkySport 24, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA