Lecce, D’Aversa: “Sono mancate cattiveria e determinazione”

L’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta per 4-0 sul campo del Bologna: “Quando non metti in campo cattiveria e determinazione può succedere di incappare in una prestazione negativa come quella di oggi. Devo dire, però, che alla mia squadra è la prima volta che capita. La prestazione non è stata ottimale da parte di tutta la squadra. C’è poco da commentare: dobbiamo solo complimentarci col Bologna“. Il tecnico dei salentini ha poi proseguito: “Sull’occasione di Krstovic ho qualche rimpianto perché potevamo pareggiare e togliere qualche certezza al Bologna. Loro sono una squadra di grande qualità ed è normale che dopo che fallisci il gol e prendi il 2-0 la partita vada in una certa direzione. Non abbiamo fatto una buona gara come altre volte, ma in Serie A giornate come queste possono capitare. Rigiochiamo subito venerdì e dobbiamo subito ripartire con il lavoro. Banda? Non vorrei dirvi inesattezze, è meglio chiedere ai dottori: sicuramente ha un problema al ginocchio“.