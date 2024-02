Short track, Coppa del mondo Dresda 2024: poca gloria per gli azzurri nell’ultima giornata di gare

Cala il sipario anche sulla terza e ultima giornata di gare a Dresda, dove si è svolta la penultima tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di short track. Nei 1000 metri maschili Luca Spechenhauser supera i quarti di finale, poi in semifinale non riesce a centrare l’accesso all’atto conclusivo della Finale A e deve accontentarsi di quella B, dove arriva quinto. Fuori subito ai quarti, invece, Mattia Antonioli. Nei 1000 feminili poca gloria per le azzurre, tutte eliminate nei quarti Arianna Sighel, Gloria Ioratti e Elisa Confortola.

Sulla distanza dei 500 metri Pietro Sighhel viene squalificato nella gara di quarti di finale, mentre al femminile Chiara Betti è terza nella finale B, con Arianna Valcepina che invece si era fermata nei quarti. La staffetta femminile sui 3000 metri composta da Betti, Confortola, Ioratti e Valcepina vince la Finale B davanti a Cina e Ungheria, invece quella maschile sui 5000 metri viene squalificata in semifinale.