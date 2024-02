Monza-Verona, Baroni: “Dobbiamo attaccare con la voglia di far gol”

“La squadra ha fatto un primo tempo importante, nella ripresa abbiamo pagato fisicamente. Lavoriamo tanto per far integrare i nuovi, questo ci porta a calare un pochettino, ma la squadra è rimasta compatta e viva, ha voluto questo risultato, questo è l’atteggiamento”. Queste le parole del tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni, ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 contro il Monza. “Manca un passettino da dover fare, dobbiamo essere più decisi e convinti, dobbiamo attaccare con la voglia di far gol. I nuovi sono ragazzi interessanti, ci daranno una gran mano – spiega -. La squadra oggi ha voluto il risultato, siamo contenti anche per i nostri tifosi, questo è il cammino che dobbiamo fare. Come sarà la gara contro la Juventus? Sarà una partita durissima, ma bellissima, dobbiamo fare una gara di altissimo livello e sperare che l’avversario lasci qualcosina”.