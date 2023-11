Lecce, D’Aversa: “Noi poco maliziosi, poi ingenui sui due gol”

“Siamo stati fortunati nel primo tempo con Falcone che è stato bravo a parare un rigore. La Roma ha fatto meglio nei primi minuti. Nella ripresa siamo andati in vantaggio ma se si ha l’opportunità di raddoppiare bisogna sfruttarla. Non siamo stati maliziosi. Poi, sull’1-1, siamo stati ingenui e abbiamo giocato una palla velocemente nel tentativo di andare a rivincere la partita“. Lo ha detto il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa, dopo la sconfitta per 2-1 contro la Roma, maturata nel recupero. Un gol di Almqvist illude i salentini ma Azmoun e Lukaku dopo il 90′ ribaltano il punteggio. “Nella circostanza dei gol abbiamo commesso delle ingenuità, ripeto. Eravamo con tre difensori centrali e abbiamo lasciato un giocatore libero di colpire di testa“, ha aggiunto il tecnico dei salentini a Dazn. “Deve rimanere la rabbia, che andrà trasportata in campo nel prossimo impegno contro il Milan. Nel secondo tempo la prestazione c’è stata, dobbiamo cancellare gli ultimi due minuti. Lavoreremo per migliorare sotto diversi aspetti“, ha concluso D’Aversa.