F1, Vasseur: “Quello che è successo a Leclerc è più che deludente”

“Comprendo perfettamente la frustrazione di Leclerc, è un agonista e vuole sempre fare bene“. Queste le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, intervistato in seguito alla gara del Gran Premio del Brasile.

“Quello che è successo a Leclerc è più che deludente. Avevamo puntato molto su di lui e su questa gara, conservando un set di gomme e sacrificando la sprint – ha analizzato Vasseur ai microfoni di Sky Sport -. Sarebbe stata una grossa opportunità, ma è andata com’è andata, adesso dobbiamo concentrarci sul prossimo weekend. Non abbiamo ancora capito il problema alla macchina di Leclerc, ma si tratta di un problema del sistema che ha bloccato le ruote e non di un errore del pilota. Stasera parlerò con lui, capisco perfettamente la sua frustrazione“.

Il team principal continua: “La gara di Sainz? Il gap di cinquanta secondi da Verstappen è enorme, ma quando parti così dietro non è semplice diminuire un divario già importante. Non avevamo il passo di Verstappen, ma abbiamo dimostrato di essere migliori di Mercedes. Il cambio al motore? Non penso che verrà a Las Vegas, anche perché incorreremmo in penalità e non credo ne valga la pena“.