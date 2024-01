Lecce, D’Aversa: “Contro la Juventus daremo il 110%, nella vita nulla è impossibile”

L’allenatore del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro la Juventus: “Loro sanno fare molto bene la fase difensiva, con giocatori fisici ed esperti. Il giudizio sulla bellezza di una partita lo influenza il risultato finale. Quello è ciò che conta. A fine gara non dobbiamo recriminare nulla, quindi bisogna dare il 110%. Nella vita nulla è impossibile“. Il tecnico dei salentini ha poi proseguito: “Con l’aiuto del nostro pubblico possiamo portare a casa un risultato positivo. Sin dalla prima di campionato ce la siamo giocata a viso aperto con tutti. Quando si affrontano le grandi squadre è normale ci sia una carica particolare, ogni giocatore ambisce a giocare partite simili“. Alla domanda su come si affronta la Juventus, D’Aversa ha le idee chiare: “Come nel girone di andata, quando perdemmo a causa di una palla inattiva. Concedemmo poco, sebbene loro siano molto forti e lotteranno fino alla fine per vincere lo scudetto. Serviranno coraggio ed intensità, loro hanno una qualità superiore, ma con intensità e determinazione possiamo metterli in difficoltà“.