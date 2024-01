Formazioni ufficiali Colonia-Borussia Dortmund, Bundesliga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Colonia-Borussia Dortmund, match valevole per la diciottesima giornata di Bundesliga 2023/2024. La squadra di Terzic è tornata dalla pausa invernale con un secco 3-0 ai danni del Darmstadt e ora vuole proseguire sulla falsariga contro un Colonia in grande difficoltà e al momento penultimo in classifica con soli 11 punti conquistati. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COLONIA: in attesa

BORUSSIA DORTMUND: in attesa