Lazio-Milan, Sarri in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Il programma, con l’orario e la diretta tv della conferenza stampa di Maurizio Sarri in vista di Lazio-Milan, match valido per la diciannovesima giornata della Serie A 2022/2023. I biancocelesti tornano in campo dopo la vittoria in campionato contro il Sassuolo e quella in Coppa Italia contro il Bologna. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti questo pomeriggio, lunedì 23 gennaio, alle ore 14. La conferenza stampa del tecnico sarà visibile sui canali ufficiali del club: Lazio Style Radio, 89.3 FM, Lazio Style Channel, canale 233 di Sky, e sul profilo Twitter @OfficialSSLazio.

SEGUI IL LIVE