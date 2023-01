Ginnastica, campionessa britannica si ritira a 23 anni: “Salute e felicità sono le mie priorità”

Ellie Downie, medaglia d’oro nell’All Round agli Europei del 2017, decide di lasciare la ginnastica a soli 23 anni. “Dopo anni davvero difficili, mi ritiro per dare priorià alla mia salute mentale e alla felicità. Il mio cuore si sente davvero pesante in questo momento: la ginnastica è stata la mia vita sin da quando ero bambina, dai primi momenti che ricordo e sono orgogliosa di tutti i traguardi che ho avuto la fortuna di raggiungere”. Dopo il 13esimo posto colto da giovanissima nelle Olimpiadi di Rio 2016 (nelle quali era stata protagonista anche di una brutta caduta), Downie ha vinto l’oro europeo nel 2017 grazie ad una prestazione eccellente al corpo libero, diventando la prima ginnastica britannica di sempre a conquistare l’oro continentale. Ellie aveva già rinunciato alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, in quanto doveva riprendersi dall’infarto che ha ucciso suo fratello nel bel mezzo di un allenamento di cricket, per poi denunciare anche gli abusi che purtroppo avvengono ancora nel mondo della ginnastica. Ciò che più ha fatto soffrire Downie, in particolare, sono state le continue pressioni sul peso e gli allenamenti eccessivi che il suo corpo non era più in grado di sostenere.