Nuoto, Coppa del mondo 2023: Ceccon e Pilato sono da oro

Altra giornata di successi per la Nazionale italiana nella terza tappa della Coppa del mondo di nuoto. A Budapest, in Ungheria, Thomas Ceccon conquista i 100 dorso in 52”58, davanti al greco Apostolos Christou e il ceco Miroslav Knelda. Il nuotatore azzurro raccoglie il settimo successo in Coppa del mondo, dopo i tre di Berlino, i due di Atene e quello di ieri conquistato a Budapest. Nei 50 rana, l’Italia trova la vittoria con Benedetta Pilato, che si impone in 30”04 sull’irlandese Mona Mc Sharry e Alina Zmushka, bielorussa ma senza bandiera. La 18enne azzurra aveva già raccolto un successo ieri nei 100 rana. Si chiude così la terza e ultima giornata della terza tappa della Coppa del mondo.