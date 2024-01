Roma: primo allenamento di De Rossi a Trigoria

E’ cominciata così l’avventura di Daniele de Rossi sulla panchina della Roma. Tuta personalizzata con la scritta “DDR” sul petto, discorso alla squadra e poi in campo per cominciare a preparare la prima di tre sfide importanti per risalire in classifica. Prima il Verona sabato, poi Salernitana e Cagliari. De Rossi spera anche di riavere per sabato Paulo Dybala, fermatosi nel derby per un sovraccarico muscolare alla coscia sinistra.