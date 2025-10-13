La Juventus deve affrontare una nuova emergenza: l’infortunio di Bremer è arrivato come un fulmine a ciel sereno, ora i tempi preoccupano.

Bremer è stato fuori contro il Villarreal e contro il Milan per un problema al ginocchio e oggi, lunedì 13 ottobre, è arrivato come una vera e propria doccia fredda un comunicato inaspettato. Il difensore sarà costretto ad operarsi: di seguito una stima sui possibili tempi di recupero.

Juventus, il comunicato su Bremer è netto ma quanto tempo starà fuori? Le ultime

Come comunicato dalla Juventus: “Questa mattina, a Lione, Gleison Bremer è stato sottoposto a consulto medico dal dott. Sonnery – Cottet, che ha riscontrato una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro. Nelle prossime ore il giocatore sarà sottoposto a intervento di meniscectomia artroscopica selettiva”.

Lo stesso ginocchio che lo ha messo ko nella scorsa stagione – il sinistro – e che può anche allungare i tempi di recupero per questo infortunio.

Solamente dopo l’operazione potranno essere stabiliti i tempi di recupero ma al momento si stima che non sarà a disposizione almeno per un mese, quindi fino alla prossima pausa per gli impegni delle nazionali. Il club poi non intende affrettare i tempi: si dovrà procedere con estrema cautela. A maggior ragione perché si tratta dello stesso ginocchio operato per la rottura del crociato.