A dieci anni esatti dal suo primo successo sulle nevi svedesi, l’azzurra torna dominatrice: per lei è la 17ª vittoria in Coppa del Mondo. Bene anche Lisa Vittozzi, decima al rientro.

Dorothea Wierer riparte da Östersund. Ancora una volta.

La fuoriclasse altoatesina inaugura la nuova stagione di Coppa del Mondo con un successo pesante e simbolico: la vittoria nella 15 km individuale, la stessa gara che le regalò il primo acuto della carriera il 3 dicembre 2015, proprio qui in Svezia. Dieci anni dopo, l’azzurra torna sul gradino più alto del podio, firmando il suo 17° successo complessivo in Coppa e il settimo nella specialità.

Un trionfo che ha il sapore dell’impresa e della resistenza: Wierer, alla sua ultima stagione da agonista, regala all’Italia il primo successo dell’inverno e il sesto personale nella località svedese, dove in passato ha firmato anche il titolo mondiale nella mass start del 2019.

La prova dell’azzurra è stata una scalata costante.

Due errori nei primi due poligoni sembravano comprometterne il cammino, con Doro sprofondata fino alla 27ª posizione. Poi, la svolta:

Sul traguardo Wierer chiude in 42’55″6, beffando per appena 3 decimi la sorprendente finlandese Sonja Leinamo (0-0-1-0), mentre la francese Camille Bened paga l’errore finale e chiude terza a +8”4.

Ottima anche la prestazione sugli sci: Doro firma il 5° tempo assoluto di giornata.

Di buon livello anche il rientro in grande Coppa di Lisa Vittozzi, decima al traguardo con tre errori (1-0-2-0) ma ottime sensazioni sugli sci.

Più complesse le gare delle altre azzurre:

Emozionata e sincera al traguardo, così la fuoriclasse azzurra:

“La giornata non era iniziata bene, mi sono svegliata con un po’ di mal di gola. Mi sono concentrata solo su quello che dovevo fare in pista.

Sono felicissima: non me lo aspettavo. È stata l’estate più dura della mia carriera, piena di impegni dentro e fuori dal campo.

Dedico questa vittoria a tutte le persone che mi hanno sostenuto, perché hanno creduto in me anche quando io facevo fatica.

Quando all’ultimo intertempo mi hanno detto che ero vicina al primo posto, ho spinto tutto. Stavolta è andata bene: nello sport, come nella vita, si vince e si perde per dettagli.

Il pettorale giallo? Bello, ma non è l’obiettivo principale della stagione.”