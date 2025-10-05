All’Allianz Stadium finisce 0-0: bianconeri pericolosi solo con Gatti, rossoneri vicini al colpo ma imprecisi sotto porta. La squadra di Pioli scivola al terzo posto, la Juve agganciata dall’Inter.

Il big match della domenica sera tra Juventus e Milan termina a reti inviolate. Un 0-0 che lascia più rimpianti ai rossoneri, incapaci di sfruttare le occasioni avute, tra cui un rigore fallito da Pulisic, e diverse chance sprecate da Leao.

Primo tempo equilibrato, con poche emozioni: ci provano Rabiot e Gimenez, ma le difese reggono. Nella ripresa al 48’ la Juve va vicina al vantaggio con Gatti, fermato da una gran parata di Maignan. Subito dopo l’episodio chiave: rigore per il Milan, ma Pulisic calcia alto.

Con l’ingresso di Leao, i rossoneri aumentano i giri ma sbagliano troppo: il portoghese sciupa due occasioni clamorose, prima calciando alto da pochi passi, poi facendosi ipnotizzare da Di Gregorio.

Alla fine prevale l’equilibrio: il Milan scende al terzo posto a 13 punti, due lunghezze dietro Napoli e Roma. La Juventus sale a quota 12, raggiunta dall’Inter.