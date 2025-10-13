La toscana conferma il suo ruolo di leader azzurra. Grant scivola al n.213, in vetta Sabalenka davanti a Swiatek e Gauff.

Jasmine Paolini si conferma al vertice del tennis italiano femminile: la 28enne toscana mantiene la sua ottava posizione nella classifica WTA. Tra le altre azzurre, settimana in chiaroscuro: Lucia Bronzetti perde dieci posti ed è ora al numero 84, mentre Elisabetta Cocciaretto guadagna una posizione e sale al 91. In calo di quattro piazze la giovanissima Tyra Caterina Grant, che a 17 anni scivola al numero 213.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it