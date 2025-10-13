Tennis, ranking WTA: Paolini resta ottava, Cocciaretto risale, Bronzetti in calo
La toscana conferma il suo ruolo di leader azzurra. Grant scivola al n.213, in vetta Sabalenka davanti a Swiatek e Gauff.
Jasmine Paolini si conferma al vertice del tennis italiano femminile: la 28enne toscana mantiene la sua ottava posizione nella classifica WTA. Tra le altre azzurre, settimana in chiaroscuro: Lucia Bronzetti perde dieci posti ed è ora al numero 84, mentre Elisabetta Cocciaretto guadagna una posizione e sale al 91. In calo di quattro piazze la giovanissima Tyra Caterina Grant, che a 17 anni scivola al numero 213.
Al comando del ranking resta Aryna Sabalenka, che vede però ridursi il margine di vantaggio su Iga Swiatek. Completa il podio Coco Gauff, fresca vincitrice del torneo di Wuhan.