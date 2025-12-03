Il calcio non si ferma e ci sarà tanto sport in tv con gli Ottavi di finale di Coppa Italia. In campo sia Napoli che Inter.

Tanto sport in tv nella giornata odierna, in data mercoledi 3 Dicembre 2025. Proseguono gli Ottavi di finale di Coppa Italia con diverse big protagoniste, si parte dalle 3 fino alla tarda serata e sulla carta le squadre padrone di casa partono piuttosto favorite. In campo nel pomeriggio anche la serie C ma non è l’unico sport del giorno.

Sport in tv, previsto un programma molto interessante

In campo Atalanta e Inter Under 23 che recupereranno i loro match mentre si disputano gli Europei in vasca corta e la Pallanuoto. Tra pomeriggio e sera si disputano anche alcuni impegni di Basket e Pallavolo, andiamo a vedere meglio quale sarà lo sport in tv in data odierna:

05.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Guwahati Masters (diretta streaming su BWF Tv)

10.00 NUOTO – Europei in vasca corta, batterie (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

13.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Bogliasco-Cosenza (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SNOOKER – UK Championship, secondo turno (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.00 CALCIO (Coppa Italia, ottavi di finale) – Atalanta-Genoa (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Ekipe Orizzonte Catania-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Individuale maschile a Oestersund (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Zeren Spor Ankara-LKS Lodz (diretta streaming su Euro Volley Tv, DAZN)

16.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Sesto San Giovanni (diretta streaming su Flima Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Coppa Italia, ottavi di finale) – Napoli-Cagliari (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

18.30 CALCIO (Serie C) – Dolomiti Bellunesi-Inter U23 (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLANUOTO (Champions League) – Jadran-Pro Recco (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, European Aquatics Tv)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Athletic Bilbao-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Zeleznicar-Milano (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

19.00 NUOTO – Europei in vasca corta, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

19.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Beaver Creek, seconda prova cronometrata (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Volero Le Cannet-Scandicci (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, ritorno sedicesimi di finale) – Chieri-Vasas Budapest (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Challenge Cup, ritorno sedicesimi di finale) – Vallefoglia-AEK Atene (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY (Serie A2) – Due partite: Prata di Pordenone-Porto Viro, Ravenna-Brescia (diretta streaming su DAZN)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Roseto-San Martino, Schio-Tortona (diretta streaming su Flima Tv)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Due partite: Piacenza-Padova, Verona-Cisterna (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Due partite: Grottazzolina-Perugia, Trento-Modena (diretta streaming su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY (Serie A2) – Quattro partite: Cantù-Catania, Macerata-Siena, Aversa-Sorrento, Fano-Pineto (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Due partite: Brixia-Battipaglia, Broni-Venezia (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 PALLANUOTO (Champions League) – Tre partite: Olympiacos-Vasas Budapest, Radnicki-Mladost, Sabadella-Hannover (diretta streaming su European Aquatics Tv)

20.30 CALCIO (Premier League) – Arsenal-Brentford (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Premier League) – Brighton-Aston Villa (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Premier League) – Burnley-Crystal Palace (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Premier League) – Wolverhampton-Nottingham Forest (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 VOLLEY (Superlega) – Monza-Civitanova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.45 CALCIO (Deutscher Pokal, ottavi di finale) – Union Berlino-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Premiership scozzese) – Dundee United-Glasgow Rangers (diretta streaming su Como Tv)

21.00 CALCIO (Coppa Italia, ottavi di finale) – Inter-Venezia (diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity)

21.15 CALCIO (Premier League) – Leeds-Chelsea (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.15 CALCIO (Premier League) – Liverpool-Sunderland (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)