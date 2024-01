Juventus, Giuntoli: “La nostra ambizione è quella di tornare in Champions League”

“L’ambizione ci deve essere sempre, per la Juventus quest’anno è di andare in Champions League, che ci permetterebbe di valorizzare i nostri ragazzi, e tornare al livello che ci compete. Lavoriamo per questo, stiamo pian piano mettendo a posto anche i conti e andiamo avanti“. Così il ds della Juventus Cristiano Giuntoli ai microfoni di Sky Sport, a margine del Globe Soccer Awards 2023, in corso a Dubai.

“Il 2023 è stato un anno molto bello per me, particolare, diviso in due: prima l’impresa dello Scudetto vinto con il Napoli e poi l’avventura con la Juventus. Per me è motivo di grande soddisfazione essere qui, ma alla fine devo sempre ringraziare tutti i collaboratori, i miei allenatori, i miei calciatori. I ringraziamenti vanno sempre condivisi a chi lavora con te, a cominciare da De Laurentiis e Spalletti e tutti i collaboratori che sono stati con me al Napoli. Poi è iniziata la nuova avventura alla Juventus, anche lì accolto da un gruppo straordinario. Stiamo facendo molto bene, siamo contenti, dobbiamo solo continuare così“, ha concluso Giuntoli, candidato tra i migliori direttori sportivi dell’anno.

Infine, il direttore sportivo dei bianconeri ha parlato del futuro di Moise Kean: “Ha tante richieste e stiamo valutando insieme al suo agente il da farsi. Se dovesse partire il nostro mercato sarebbe chiuso. Siamo molto soddisfatti di quello che stiamo facendo, dobbiamo solo proseguire su questa strada“.