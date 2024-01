Australian Open 2024, Kostyuk vince ma non festeggia: “La guerra c’è ancora e nessuno fa niente per fermarla”

Il successo in rimonta ai danni della russa Avensyan non ha restituito il sorriso a Marta Kostyuk, approdata agli ottavi di finale dell’Australian Open 2024. Intervenuta in conferenza stampa, la giocatrice ucraina ha infatti sfogato la sua frustrazione: “La guerra c’è ancora e le persone continuano a morire ogni giorno. Mia madre mi manda i video dei missili che volano sopra la casa della mia famiglia a Kiev. Per me è incredibile che dopo due anni stia ancora succedendo“.

“Non credo che la guerra si fermerà presto e non sento che qualcuno stia facendo qualcosa al riguardo. Siamo stati in modalità sopravvivenza negli ultimi due anni. Le persone ora sono incredibilmente depresse e stanche – ha aggiunto Kostyuk, che poi ha aggiunto – Ancora non capisco cosa ci facciano tutti questi giocatori qui. Non è cambiato davvero nulla nel mio mondo“. Sulla stessa lunghezza d’onda Lesia Tsurenko, giocatrice ucraina sconfitta dalla bielorussa Sabalenka: “La gente non vuole parlare di guerra né sentire brutte notizie. Se pubblico qualcosa sui social, le persone s’infastidiscono e mi mandano messaggi cattivi“.