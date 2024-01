Napoli, caso Osimhen: Procura Figc chiederà a pm Roma atti inchiesta su falso in bilancio

La procura federale della Figc è intenzionata a chiedere gli atti alla procura di Roma per la situazione riguardante il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’inchiesta sul falso in bilancio per l’acquisto, da parte del Napoli, di Victor Osimhen, arrivato dal Lilla nel 2020 per 71,2 milioni, affare nel quale rientravano anche quattro giocatori valutati 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni, secondo quanto apprende l’Italpress, il procuratore federale, Giuseppe Chinè, chiederà formalmente gli atti. Precedentemente, in sede sportiva, la procura federale chiese 11 mesi di inibizione per il patron dei partenopei ma il tribunale federale assolse lui e la società.