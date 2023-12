Inter, Lautaro: “Dedica per Bahia Blanca, a loro la mia forza”

“Oggi è un giorno speciale, ieri sono andato a letto tardi perché si era saputo della tempesta e del momento difficile che sta vivendo la mia città natale e la mia famiglia. Ero preoccupato, questo messaggio, così come la mia forza, è per tutti loro, spero che si risolva presto questo grave problema“. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez spiegando la sua dedica al 40′ del primo tempo quando ha segnato il gol che ha sbloccato la partita poi vinta 2-0 contro la Lazio. L’argentino, infatti, ha mostrato una t-shirt sotto la maglia con scritto “abbraccio speciale” rivolto agli abitanti di Bahia Blanca, dove è crollato il tetto di un impianto sportivo che ha causato 13 vittime. “L’Inter è tornata a lottare per grandi obiettivi – ha poi aggiunto commentando la partita e il campionato – e dobbiamo dare continuità a questo percorso. Abbiamo dato un grande segnale in questo inizio di campionato. La Juve è un avversario di grande livello, che a volte vince giocando non bene. Sono lì, qualcosa hanno, dobbiamo rimanere concentrati sul nostro lavoro. Sorteggio di Champions? Va bene qualsiasi squadra, per vincere dobbiamo vincere contro tutti”, ha concluso ai microfoni di DAZN.