Inter, Inzaghi: “Scudetto? Mancano ancora 22 gare, dobbiamo continuare così”

“Quali sono gli ostacoli per il 20° scudetto? Gli ostacoli sono le 22 partite che mancano in campionato più quelle nelle altre competizioni. Dobbiamo essere bravi, abbiamo fatto un ottimo percorso fin qui ma devono passare altri 6 mesi. Siamo in testa da diverse giornate ma dobbiamo continuare così“. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro la Lazio. “Queste partite sono le classiche che fanno felici gli allenatori. Abbiamo sofferto tutti insieme e tutti insieme abbiamo vinto su un campo difficilissimo – ha detto l’allenatore dei nerazzurri ai microfoni di DAZN – dove tutti faranno fatica. Tutta la squadra sta facendo davvero bene, avevamo delle assenze importanti e nelle difficoltà siamo stati bravi coprendo bene il campo. Abbiamo concesso un’occasione in tutta la gara a una Lazio che l’anno scorso non è arrivata seconda a caso. Fra qualche giorno ci sarà la Coppa Italia, il campionato è ancora lungo e poi domani c’è il sorteggio“.

E a proposito del sorteggio, Inzaghi si sbilancia in un pronostico: “Secondo me prendiamo il Manchester City ma vediamo quello che succede. Tutte le squadre sono fortissime, qualsiasi club sarà un importante banco di prova“. Un commento sulla vittoria contro la sua ex squadra: “Ventidue anni non si dimenticano e io sarò sempre grato a questa società, alla Lazio e a questi tifosi. Sono felice per la vittoria ma sono una persona che non dimentica il bene“, ha concluso Inzaghi.