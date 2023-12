Serie C 2023/24: Picerno fermato sul pari a Brindisi, netta vittoria del Padova

Nel posticipo domenicale del Girone C di Serie C il Picerno frena e si fa rimontare 1-1 in casa del Brindisi. I rossoblù sbloccano la sfida al 64′ con il colpo di testa di Santarcangelo, ma il vantaggio dura solo quattro minuti. Al 68′ infatti Bunino pareggia i conti dal dischetto e regala un punto importante in chiave salvezza alla sua squadra. Il Picerno rimane comunque in seconda posizione con 34 punti, mentre i pugliesi sono penultimi a quota 14. Nel Girone A continua la marcia del Padova, ancora imbattuto in stagione. I biancoscudati si impongono allo stadio Euganeo per 3-0 contro la Fiorenzuola e si portano a quota 40 punti in classifica, che vuol dire secondo posto alle spalle del Mantova. La formazione di casa si porta sul doppio vantaggio già nel primo tempo grazie a Belli e Varas, mentre a metà ripresa arriva il 3-0 definitivo di Bortolussi. Nell’altra sfida del girone la Virtus Verona batte 2-0 la Pro Patria grazie alle reti nel secondo tempo di Begheldo e Casarotto. La formazione veronese si porta così in settima posizione, in piena zona play-off, con 27 punti.

Nel Girone B finisce in pareggio 1-1 il derby adriatico tra Ancona e Pescara. Succede tutto in avvio di gara, con Saco che regala il vantaggio ai padroni di casa dopo otto minuti, prima che Cangiano al 18′ pareggi i conti per i biancazzurri. Il delfino rimane così in terza posizione con 31 punti, ma deve guardarsi le spalle dalle avversarie che incombono, a cominciare dalla Carrarese quarta con gli stessi punti. Proprio i toscani infatti si sono imposti per 1-0 nel derby contro la Lucchese. Decisiva la rete al 16′ di Simeri, che regala così il quarto posto ai giallazzurri.