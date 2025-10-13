L’Inter si gode il momento magico di Pio Esposito e ha già pronto un piano per il futuro prossimo: ecco le prossime mosse.

L’Inter ha deciso di scommettere su Francesco Pio Esposito e la scelta sta pagando. Il giovanissimo attaccante, classe 2005, sta crescendo sempre di più tanto che è stato convocato anche in Nazionale e ha anche trovato il suo primo gol in azzurro.

Adesso l’Inter sta perciò stilando un piano per il futuro prossimo: è d’obbligo non farsi scappare il gioiellino cresciuto in casa nerazzurra e la società vuole giocare d’anticipo.

Inter, ecco cosa filtra su Pio Esposito: il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l‘Inter già nelle prossime ore intraprenderà nuovi dialoghi con l’entourage di Pio Esposito per blindarlo: l’obiettivo è adeguare il contratto – che attualmente scade nel 2030 – e adeguare l’ingaggio a quello che il ragazzo sta mostrando e dimostrando in campo.

L’idea è di portare l’attuale ingaggio di circa 1 milione di euro a una cifra che andrà tra i 2 e i 2,5 milioni di euro. Proprio per ribadirgli la sua importanza nel progetto. Il club nerazzurro non intende lasciarselo scappare: i margini di crescita sono ancora abbondanti e Oaktree, Marotta e Chivu lo sanno bene.