MotoGP, test Sepang: Bastianini il più veloce nella seconda giornata

La seconda giornata di test di MotoGP a Sepang in Malesia premia Enea Bastianini. Il pilota Ducati Factory è stato il più veloce in 1:57.134 (oltre tre decimi meglio del precedente record 2023 di Bagnaia), precedendo di 139 millesimi Jorge Martin (Pramac) e di 193 Brad Binder (Ktm). Completano la top 5 l’Aprilia di Aleix Espargaro e l’altra Ducati di Francesco Bagnaia, in crescita rispetto a ieri. “È stata un’altra giornata positiva. Ora lavoriamo soprattutto per migliorare l’erogazione del motore. Quanto alla carena nuova bisogna andarci dietro con il set up, nello scarico c’è ancora qualcosa da migliorare”, ha detto Bagnaia a Sky Sport, soffermandosi sulle novità tecniche provate sulla Ducati ufficiale nella seconda giornata dei test. “Domani vedremo come va il time attack – ha aggiunto il campione del mondo MotoGP -, speriamo che non piova troppo in modo che la pista rimanga competitiva”.