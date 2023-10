Inter, Arrigo Sacchi: “La squadra di Inzaghi si basa molto sulle individualità”

Intervenuto su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha commentato così i successi di Milan e Inter: “Il Milan, contro la Lazio è stato ai limiti della perfezione, soprattutto nella seconda frazione. Squadra organizzata, aggressiva, dove tutti si aiutavano, palla a terra, nessun inutile lancio lungo, reparti sempre connessi tra loro. E in queste condizioni anche un talento purissimo come Leao si è esaltato e ha dato il meglio di sé. Ciò significa, se mai fosse stata necessaria una prova, che il campione, quando la squadra gira perfettamente, migliora e può fare la differenza. A tratti mi è sembrato di vedere il Milan dei miei tempi, e non sto esagerando. Pressing fatto bene, sovrapposizioni, raddoppi di marcatura, massima attenzione“.

Sui nerazzurri invece Sacchi è sembrato più critico: “Anche se il risultato è forse esagerato, è meritata la vittoria dell’Inter. La squadra di Inzaghi si basa tantissimo sulle individualità e quando i pezzi da novanta sono entrati in campo, dopo che erano stati lasciati fuori pensando alla sfida di Champions contro il Benfica, si è visto di che cosa sono capaci. Lautaro ha realizzato addirittura quattro gol, è stato eccezionale. L’Inter pratica il suo calcio, molto differente da quello del Milan o del Napoli, però ha giocatori in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento e possiede grandi qualità atletiche e notevole esperienza“.