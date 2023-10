Sassuolo-Monza, Dionisi: “Ora qualcuno ci rispetterà di più, per noi sarà uno stimolo”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia della gara contro il Monza valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “È una cosa che poche volte siamo riusciti a dimostrare in campo ed è una piccola prova di maturità che non vorrà dire in base a domani che riusciremo o non riusciremo a superarla, ma dimostreremo eventualmente che siamo cresciuti. C’erano tanti punti interrogativi e queste due prestazioni devono averne tolti un po’ e aver dato certezze in più. Ora sta a noi cosa vogliamo fare. Sappiamo che qualcuno ci rispetterà di più ma deve essere un motivo di stimolo. Ambizione e umiltà devono andare di pari passo ed è quello che sono ed è quello che vorrei nella squadra che alleno. Ora serve dimostrarlo in campo”.

“Il Monza viene da un ottimo campionato e ha dato continuità. Noi abbiamo cambiato decisamente di più, tra sistema di gioco ed interpreti, loro hanno messo esperienza con Gagliardini in mezzo al campo ad esempio. Viene da un campionato migliore del nostro, ripetersi è più difficile, come lo sarà per noi dopo due prestazioni così e spesso succede così perché le squadre del livello come il nostro vengono un po’ inebriate da tutto questo e noi dovremo invertire questa tendenza e domani avremo una prova d’esame in questo mini ciclo. L’ostacolo è da rispettare, non dico temere ma da rispettare, e al tempo stesso abbiamo le qualità per metterli in difficoltà e per fare risultato”, ha aggiunto Dionisi.