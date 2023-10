Atp Astana 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 2 ottobre

Il programma di lunedì 2 ottobre con gli orari e l’ordine di gioco del torneo combined Atp 250 di Astana 2023. E’ tempo di semifinali in Kazakhstan, con il primo match molto intrigante tra due giovani in grado di esprimere un gran tennis. Sebastian Korda sfida infatti la wild card Medjdedovic, al suo migliore torneo della carriera. Semifinale tra veterani nel pomeriggio italiano, quando Mannarino sfida il vincente di Thiem/Ofner. Di seguito l’ordine di gioco completo.

CENTER COURT

Ore 11:30 – (5) Korda vs (WC) Medjedovic

Non prima delle 14:00 – Mannarino vs Thiem/Ofner