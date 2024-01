Inter, affaticamento muscolare per Calhanoglu: in dubbio per la finale contro il Napoli

Nonostante la netta vittoria contro la Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana, c’è apprensione in casa Inter. Hakan Calhanoglu infatti ha chiesto il cambio nel finale a causa di un affaticamento muscolare. Secondo Tuttosport infatti, le condizioni del turco, autore dal dischetto del gol del 2-0, sono da valutare in vista della finalissima con il Napoli in programma tra due giorni. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti, ma attualmente l’ex Milan e Bayer Leverkusen è da considerare in dubbio.