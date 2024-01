Sampdoria, il ds Mancini: “Rigore ha condizionato la partita. Siamo stufi, chiediamo rispetto”

La Sampdoria incassa una netta sconfitta casalinga per mano del Parma, ma sono anche le decisioni arbitrali a non andare giù in casa blucerchiata. “Dispiace per la sconfitta, ma l’episodio del rigore ha cambiato l’andamento della partita. È un episodio dubbio, le immagini non sono chiare. Non si può rovinare una partita per un episodio del genere. Come gli altri chiedono rispetto lo chiediamo anche noi, c’è un episodio di Sudtirol, uno di Venezia, rovinano le partite e siamo stufi. Chiediamo rispetto perché non si può rovinare il lavoro di una settimana per un episodio dubbio”, ha sentenziato il direttore sportivo del club Andrea Mancini.