Liverpool, la proposta di Klopp a Eriksson: “Puoi venire a fare il mio lavoro per un giorno”

“Non lo conosco personalmente, purtroppo. Ho scoperto per la prima volta della sua ammirazione o del suo amore per il Liverpool e che è stato tifoso per tutta la vita”. Lo ha detto Jurgen Klopp in conferenza stampa parlando di Sven Goran Eriksson e della passione del tecnico svedese, che ha annunciato di essere un malato terminale, per il Liverpool: “L’unica cosa che posso dirti è che sei assolutamente il benvenuto a venire qui e puoi sederti nel mio ufficio e fare il mio lavoro per un giorno, se vuoi. Non c’è problema. Averlo qui e mostrargli tutto e come questo meraviglioso club si è evoluto nel corso degli anni, penso che sia qualcosa che sicuramente gli diremo. Sono certo che potrà venire e trascorrere delle ore meravigliose qui”.