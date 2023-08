Highlights e gol Udinese-Juventus 0-3: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 126

Il video con gli highlights e i gol di Udinese-Juventus 0-3, match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024. Strepitoso esordio per i bianconeri piemontesi, che calano il tris nel primo tempo per effetto dei gol di Chiesa, Vlahovic (rigore) e Rabiot, annichilendo le velleità dei friulani che non avevano sfigurato. Allegri rilancia le ambizioni della Vecchia Signora con una grande performance. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE