Pagelle Genoa-Torino 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti e il tabellino di Genoa-Torino 0-0, match della ventesima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra di Juric non segna in trasferta da quattro match di fila (l’ultima rete lontano da casa in questo campionato risale all’11 novembre scorso, sul campo del Monza), come non accadeva da novembre 2021 in Serie A. Zapata e compagni restano imbattuti, ma non trovano quella continuità necessaria per affacciarsi nei pressi della zona Europa. Il Genoa ha pareggiato tre delle ultime quattro partite (1V) di campionato e muove la classifica con un punto che permette ai rossoblù di salire

Primo tempo equilibrato a Marassi, ma è la squadra di casa ad andare negli spogliatoi con le occasioni migliori. Al 5′ un di Gudmundsson chiama all’intervento Milinkovic-Savic. Al 22′ la conclusione da fuori area di Malinovskyi è alzata in corner dallo stesso portiere granata. Ritmi bassi anche ad inizio ripresa, con le due squadre che sembrano annullarsi a vicenda. Juric capisce che la partita è sporca e agisce di conseguenza: fuori la qualità di Vlasic, dentro i polmoni di Tameze. Dal 63′ in poi il Genoa inizia ad essere pericoloso da calcio d’angolo. De Winter di testa alza un lob che per poco non sorprende Milinkovic, abile comunque a togliere la palla dall’incrocio. Stesso copione due minuti dopo: il colpo di testa di Vasquez però è centrale e il portiere serbo blocca in due tempi. Il Toro risponde con Sanabria, preferito a Zapata (sostituito al 66′ con Pellegri): cross dalla sinistra e avvitamento in tuffo di testa, palla fuori. Ci prova all’87’ Malinovskyi: gran tiro su punizione, Milinkovic è attento. Il risultato non cambia.

Genoa (3-4-1-2): Martinez 6; De Winter 6, Bani 6, Vasquez 6.5; Sabelli 6 (89′ Vogliacco sv), Malinovskyi 6, Badelj 6.5 (89′ Strootman sv), Martin 6 (82′ Haps sv); Messias 6.5 (71′ Frendrup sv); Retegui 5.5, Gudmundsson 6.

In panchina: Leali, Sommariva, Matturro, Jagiełło, Galdames, Fin.

Allenatore: Gilardino 6.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6 (84′ Sazonov sv), Buongiorno 6, Rodriguez 6; Bellanova 6, Ricci 6, Ilic 6, Lazaro 6 (84′ Vojvoda sv); Vlasic 5 (61′ Tameze 6); Zapata 5.5 (66′ Pellegri 6), Sanabria 6.

In panchina: Gemello, Popa, Zima, Mungu, Seck, Gineitis, Radonjic.

Allenatore: Juric 6.

ARBITRO: Antonio Giua 6.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Vlasic, De Winter, Malinovskyi, De Winter, Buongiorno. Angoli: 1′ pt, 5′ st. Recupero: 8-3.