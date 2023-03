Highlights e gol Verona-Monza 1-1: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

Gli highlights e le azioni salienti di Verona-Monza 1-1, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Un punto per gli scaligeri che non riescono dare lo scossone in zona salvezza dopo il gol del vantaggio siglato da Verdi nella ripresa. Poco dopo arriva il pareggio siglato da Sensi e il gol annullato a Caprari che illude Palladino. Ecco le azioni salienti della partita.

