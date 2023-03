Pagelle Verona-Monza 1-1: voti e tabellino Serie A 2022/2023

Le pagelle, il tabellino e i voti di Verona-Monza 1-1, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo un primo tempo senza reti, la svolta arriva al 51′. Dopo un cross di Faraoni e una serie di rimpalli, Verdi si libera di un avversario e col mancino buca le mani a Di Gregorio. Quattro minuti dopo arriva il pareggio: Petagna difende l’ennesimo pallone con il corpo e scarica per Caprari al limite dell’area. Premiata la sovrapposizione di Carlos Augusto che crossa basso al centro per l’inserimento di Sensi, in gol in tap in. Al 61′ il Monza trova il gol con Caprari, ma è annullato per un fuorigioco precedente di Petagna. L’ultima chance da gol è di Pessina che penetra in area con una persentina e sbaglia la conclusione finale.

HIGHLIGHTS

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 6, Magnani 6 (46′ Cabal 6), Coppola 6; Faraoni 6.5 (61′ Depaoli 6), Tameze 6, Duda 6, Lazovic 6; Kallon 5.5 (46′ Doig 6), Verdi 7 (76′ Veloso sv); Gaich 5.5 (68′ Djuric sv)

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Terracciano, Braaf, Abildgaard, Cisse

Allenatore: Marco Zaffaroni

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 5.5; Izzo 6, Marì 6, Caldirola 6; Birindelli 6 (46′ Machin 6), Sensi 7 (75′ Colpani sv), Pessina 6.5, Carlos Augusto 7; Ciurria 6, Caprari 6.5 (82′ Valoti sv); Petagna 6.5.

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Barberis, Gytkjaer, Carboni, Ranocchia, Antova, D’Alessandro, Vignato

Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Marco Piccinini (Sez. AIA di Forlì)

RETI: 51′ Verdi, 55′ Sensi

NOTE: giornata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Coppola, Duda. Angoli: 7-2. Recupero: 0′ pt, 4′ st.