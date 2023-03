Basket, Serie A1 2022/2023: dominio Virtus Bologna in casa di Venezia

Dominio Virtus Bologna in casa di Venezia nella ventunesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Le Vu Nere, avanti dall’inizio alla fine della sfida, si sono imposte 68-83 conquistando due punti che gli permettono di agganciare la prima posizione in classifica a pari merito con l’Olimpia Milano. Seconda sconfitta consecutiva per il lagunari, che rimangono in nona posizione.

LA PARTITA – Teodosic e Mannion aprono il match e portano la Virtus subito sullo 0-6. Moraschini sblocca Venezia (2-6), ma gli ospiti prendono il largo allungando sul 5-17 e chiudendo il primo quarto sul 12-24. Nel secondo quarto le Vu Zare raggiungono i diciotto punti di vantaggio sul 17-35 con Weems, e poco prima dell’intervallo i lagunari accorciano leggermente le distanze chiudendo a dodici punti dagli avversari sul 26-38. Terzo quarto senza storia, con la Virtus Bologna che vola sul +22 (42-64) chiudendo il parziale con ventuno punti di vantaggio sul 43-64, prima di controllare senza problemi l’ultimo quarto e chiudere i conti sul 68-83.