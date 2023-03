Highlights e gol Cremonese-Fiorentina 0-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 56

Il video con gli highlights e i gol di Cremonese-Fiorentina 0-2, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo Zini primo tempo equilibrato ma Rolando Mandragora (già marcatore all’andata) segna il gol del vantaggio, poi nella ripresa il solito scatenato Arthur Cabral chiude i giochi nonostante una reazione di cuore dei lombardi che però non si tramuta in reti. Di seguito ecco le immagini salienti. Terza vittoria di fila in campionato per i viola, ora in corsa per la zona Europa.

LE PAGELLE