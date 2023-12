Highlights e gol Verona-Lazio 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 31

Il video con gli highlights e i gol di Verona-Lazio 1-1, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Bentegodi la sbloccano i biancocelesti con un’azione sublime conclusa dal gol di tacco di Zaccagni, non la chiudono gli ospiti e nella ripresa ci pensa Henry a pareggiare i conti. Nel finale il gol annullato col Var a Casale per una spinta su Duda, e l’espulsione di quest’ultimo, ma non cambia il parziale. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS