Pagelle Verona-Lazio 1-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Verona-Lazio 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Al Bentegodi, che oggi festeggia sessant’anni, meraviglia di Zaccagni, gol dell’ex, per un colpo di tacco che porta in vantaggio gli ospiti. Biancocelesti che però nel secondo tempo non ne approfittano e incassano il gol del pareggio a opera di Henry. Nel finale gol annullato a Casale ed espulsione di Duda che però non mutano il parziale. Di seguito ecco le pagelle.

GLI HIGHLIGHTS

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 5, Coppola 6 (42′ st Magnani sv), Amione 6, Terracciano 5.5; Duda 4.5, Folorunsho 5.5 (12′ st Hongla 6); Ngonge 6, Suslov 6 (31′ st Mboula sv), Serdar 5.5 (1′ st Lazovic 6); Djuric 6 (12′ st Henry 7).

In panchina: Berardi, Perilli, Doig, Kallon, Saponara, Cabal, Charlys, Bonazzoli.

Allenatore: Baroni 6.

LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6.5, Casale 6, Gila 5.5, Marusic 6 (29′ pt Hysaj 5.5) (39′ st Pellegrini sv); Guendouzi 6 (39′ st Vecino sv), Rovella 6, Luis Alberto 6; Felipe Anderson 6.5, Immobile 6 (27′ st Castellanos 6), Zaccagni 7 (27′ st Pedro 5.5).

In panchina: Sepe, Mandas, Kamada, Gonzalez, Basic, Cataldi, Ruggeri, Sana Fernandes.

Allenatore: Sarri 6.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta 6.

RETI: 23′ pt Zaccagni, 25′ st Henry.

NOTE: pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni. Espulso al 32′ st Duda per doppio cartellino giallo. Ammoniti: Marusic, Hysaj, Felipe Anderson, Pedro. Angoli: 1-7. Recupero: 2′ pt; 5′ st.