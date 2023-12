Probabili formazioni Salernitana-Bologna: quindicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Salernitana-Bologna, match della quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:00 di domenica 10 dicembre nella cornice dello stadio Arechi. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, la moviola, le pagelle e le parole dei protagonisti. Oltre naturalmente al focus sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori, Filippo Inzaghi e Thiago Motta. Quali saranno i ventidue a scendere in campo? Scopriamolo insieme. Obiettivi diversi per la stagione delle due squadre, ma stessa voglia di vincere. Chi ce la farà? Non resta che aspettare il fischio d’inizio.

SALERNITANA – Candreva e Kastanos pronti alle spalle di Boulaye Dia. Mazzocchi e Bradaric sulle fasce. Coulibaly e Bohinen pronti in regia. Daniliuc, Fazio e Pirola in difesa.

BOLOGNA – Ndoye, Ferguson, Saelemaekers alle spalle di Zirkezee, intoccabile in attacco. Freuler e Aebischer pronti a centrocampo. Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen nel reparto arretrato a protezione di Skorupski.

Le probabili formazioni di Salernitana-Bologna

Salernitana (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

Ballottaggi: .

Indisponibili: Tchaouna, Ochoa

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee

Ballottaggi: Kristiansen 55% – Lykogiannis 45%

Indisponibili: Soumaoro, El Azzouzi, Karlsson, Bonifazi, Orsolini

Squalificati: –