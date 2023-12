Probabili formazioni Roma-Fiorentina: quindicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina, match della quindicesima giornata di Serie A 2023/2024. Il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di domenica 10 dicembre nella cornice dello stadio Olimpico, dove è in programma un big match per due pretendenti alla zona Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Di seguito, invece, i focus sulle possibili mosse di formazione dei due allenatori, Josè Mourinho e Vincenzo Italiano.

ROMA – Kristensen si prende la fascia destra dopo l’ottimo ingresso del Mapei Stadium. Spinazzola a sinistra. Mancini, Llorente e Ndicka in difesa. Poi Cristante, Paredes e un Pellegrini che si gioca il posto con Bove. Due romani in lotta per una maglia, con Renato Sanches indietro nelle gerarchie. Possibile ritorno tra i convocati per Kumbulla.

FIORENTINA – Più Beltran di Nzola dopo il faticosissimo turno di Coppa Italia. Arthur e Duncan a centrocampo. Milenkovic e Martinez Quarta in difesa.

Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku

Ballottaggi: Kristensen 60% – Karsdorp 40%; Pellegrini 55% – Bove 45%

Indisponibili: Smalling, Abraham

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Ikone; Beltran

Ballottaggi: Beltran 60% – Nzola 40%

Indisponibili: Dodò, Castrovilli

Squalificati: –