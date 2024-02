Highlights e gol Sassuolo-Torino 1-1: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Sassuolo-Torino 1-1, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium vantaggio con Pinamonti per i neroverdi, ma i granata riescono a pareggiare subito grazie a Duvan Zapata. Nella ripresa succede ben poco e le due formazioni sembrano un po’ accontentarsi di non perdere. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

