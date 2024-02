Salto con gli sci, Lake Placid 2024: Italia quinta nella gara a squadre, bene Insam e Bresadola

Ottima prestazione nel salto con gli sci a Lake Placid 2024 per l’Italia nella gara a squadre maschile. Il duo formato da Alex Insam e Giovanni Bresadola, quest’ultimo protagonista della top-10 conquistata nel pomeriggio nella gara individuale, è riuscito a chiudere la competizione in quinta posizione, alle spalle di Austria, Germania, Norvegia e Giappone, formazioni certamente superiori per la presenza di stelle di questo sport quali Kobayashi, Kraft, Wellinger e Forfang. Poi, però, ci sono gli azzurri: 741,3 punti complessivi nei sei salti, tre a testa per ognuno dei nostri due azzurri ai blocchetti del trampolino. La vittoria va all’Austria, che riesce a tenersi dietro la Germania per qualcosa come 0.2 punti, poi Norvegia e Giappone. Alle spalle del team italiano, invece, Slovenia e Polonia, che alla vigilia erano certamente considerate un gradino sopra rispetto all’Italia.