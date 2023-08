Highlights e gol Roma-Salernitana 2-2: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 67

Il video con gli highlights e i gol di Roma-Salernitana 2-2, match valido per la prima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico show di Belotti che segna due volte in pochi minuti, nella prima occasione il Var annulla per fuorigioco, poi può esultare. C’è però nel finale del primo tempo il pareggio siglato dall’intramontabile Candreva. Nel secondo tempo, stessi protagonisti: gol pazzesco di Candreva per il sorpasso ospite, in mischia ancora Belotti per il pareggio nel finale. Di seguito ecco le immagini salienti.

